- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca liberalii iși vor asuma raspunderea in Parlament pe un pachet legislativ care cuprinde abrogarea recursului compensatoriu, prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, dar și alte masuri in domeniul justiției. In momentul in care Guvernul iși asuma raspunderea,…

