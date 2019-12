Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi va asuma raspunderea pe trei proiecte privind prorogarea unor termene in justitie, abrogarea OUG 51/2019 privind transportul public pentru reintroducerea transportului elevilor in sistemul de servicii publice si Legea privind plafoanele bugetare, necesare pentru aprobarea bugetului pe…

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Guvernul isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului pe un prim pachet legislativ, care cuprinde modificarile la legile Justitiei, abrogarea OUG 51/2019 si legea plafoanelor bugetare. ‘Dati-mi voie sa va comunic oficial decizia pe care am discutat-o…

