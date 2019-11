Stiri pe aceeasi tema

- Ce se poate schimba, inainte de votul din Parlament "Se poate schimba totul. Domnul Orban, ca si domnul Iohannis, care este adevaratul conducator al acestui guvern, nu va schimba ministrii care au primit aviz negativ. Si, sigur, este marea batalie a intrunirii cvorumului, luni, cand au votul.…

- Senatorul neafiliat Adrian Țuțuianu a afirmat, joi, ca parlamentarii Pro România nu vor participa la votul pentru învestirea Guvernului Orban, în plenul reunit de luni al Legislativului, relateaza Mediafax.”Nu se schimba nimic, noi am spus ca nu putem susține un guvern al…

- Mihai Gadea a spus, miercuri seara, la Antena 3: „Breaking news: UDMR, prin vocea unui lider, anunța ca Guvernul Ludovic Orban nu trece, cel puțin aceasta este declarația domnului Laszlo Attila!" Senatorul UDMR Laszlo Attila a afirmat, miercuri seara, ca Guvernul Orban nu va putea fi investit…

- Lia Olguța Vasilescu a spus ca Paul Stanescu nu va vota Guvernul Orban. ”Liberalii nu au voturile necesare. Paul Stanescu nu va vota Guvernul Orban și niciunul dintre parlamentarii de la Olt PSD. Paul Stanescu face parte dintr-un curent din partid care spune ca ar fi trebuit sa ne retragem…

- Senatorul social-democrat Scarlat Iriza este, de cateva saptamani, in tandrețuri cu liberalii pentru a fi susținut intr-un post bine furajat, in schimbul votului de ivestire din Parlament pentru Guvernul Orban. Iriza le-a dat emoții celor din PSD și in momentul in care s-a votat moțiunea…

- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Cu cateva ore inainte de vot, PNL numara 239 de voturi, cu sase peste limita necesara, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, PSD spune ca motiunea va pica la o diferenta de doua voturi. Singura motiune de…

- 26 de parlamentari PSD au fost absenti, miercuri, la sedinta de plen reunit in care trebuia sa se citeasca motiunea de cenzura. Opozitia a incercat si a reusit sa schimbe calendarul dezbaterii, profitand de lipsa de organizare a celor de la Putere. Astfel, trei parlamentari, Paul Stanescu, liderul senatorilor…

- Primarul Slatinei cere demisia alesilor locali liberali dupa ce acestia s-au opus, marti dupa-amiaza, proiectelor prin care se doreste concesionarea suprafetei de teren ramase la fosta unitate militara, unde urmeaza sa se construiasca, printre altele, si un mall.