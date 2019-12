Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Orban continua „sa alimenteze” primariile cu bani pe final de an, așa cum au facut-o și guvernele PSD in ultimii ani. Astfel, dupa ce in urma cu o saptamana a imparțit 100.000 de milioane de euro, in Ajunul Craciunului a mai distribuit inca 25 de milioane de euro. De aceasta data, banii au…

- Gabriela Firea va oferi tot sprijinul Primariei Generale a Capitalei familiilor care au mașini non-Euro 1 sau 2 sa iși schimbe autoturismul, deoarece potrivit proiectului Oxigen, accesul acestor mașini in Capitala va fi restricționat incepand din 2020. Anunțul Gabrielei Firea pentru proprietarii de…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, pare sa nu renunțe la vechiul sau obicei de aduce in strainatate jucatori din Liga 1. Daca in trecut și-a indreptat atenția catre jucatori de la Astra, fostul sau club, acum Șumudica a pus ochii pe mijlocașul Damjan Djokovic (29 de ani), unul dintre…

- Dezvaluire exploziva pe scena politicului. Unul dintre marii guvernului PNL a pus la cale o strategie fara echivoc, prin care sa iși asigure finanțarea pentru... Citește AICI cine e GREUL din Guvernul Ludovic Orban care ar fi pus la cale o morișca a banilor - Strategie incredibila . …

- Guvernul condus de catre Ludovic Orban le da o lovitura devastatoare acestor persoane. Cabinetul Orban ar fi decis sa taie aceste ajutoare.Potrivit afirmațiilor facute de catre... Citește AICI ce LOVITURA DEVASTATOARE ar fi dat Guvernul Ludovic Orban - Ajutoarele pe care ar fi decis sa le TAIE... …

- O adevarata bomba arunca-n aer scena politica! Guvernul Ludovic Orban s-ar fi razgandit in privința unei importante legi și ar urma sa ia o decizie cruciala.Potrivit unor surse politice, chiar daca in perioada in care era in Opoziție PNL-ul promitea ca... Citește AICI ce RASTURNARE de Situație…

- Dezvaluire exploziva despre cum a fost instalat Guvernul Ludovic Orban dintr-o florarie. S-a aflat cine a fost jokerul tradator care a spulberat șansele Vioricai Dancila de a ramane la Palatul Victoria!Puțini știu ca in apropierea Guvernului se afla o florarie patronata de... Citește AICI…

- Inainte de votul pentru investirea Guvernului Ludovic Orban, in ultima ședința a cabinetului PSD, premierul interimar Viorica Dancila pregatește o mutare in forța.Intens criticata de liberali, Viorica Dancila pregatește o ultima lovitura, prin care va... Citește AICI ce mutare IN FORȚA pregatește…