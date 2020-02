Stiri pe aceeasi tema

- Efortul financiar guvernamental pentru construirea unei piste de bob si sanie, in Romania, in prezent, de aproximativ 25-30 de milioane de euro, este mult prea mare, chiar daca singura pista de acest gen, de la Sinaia, este "o ruina", a declarat, joi, la Brasov, ministrul interimar al Tineretului si…

- Gica Popescu, consilierul prim-ministrului Ludovic Orban pe tema EURO 2020, și Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, au susținut astazi o conferința de presa in care au vorbit despre stadiul lucrarilor din Romania in vederea organizarii Campionatului European 2020. Baraj Euro 2020: Romania…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, le-a oferit, miercuri, diplome si flori sportivilor romani medaliati la Jocurilor Olimpice de Tineret, editia de iarna din Elvetia, in frunte cu Georgeta Popescu si Andrei Nica, medaliati cu aur in proba de monobob, cu prilejul unei ceremonii la sediul…

- Romania ar putea organiza impreuna cu Grecia turneul final al Campionatului European de fotbal 2028.Aceasta propunere SF a venit, vineri, din partea ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe.Prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de tineret de la Lausanne (Elveția), Ionuț Stroe…

- Federația Romana de Tenis este intr-o situație dificila, dupa ce Ministerul Tineretului și Sportului a sistat finanțarea incepand cu anul 2018.Motivul il reprezinta situația juridica incerta in care se gasește forul condus de Ion Țiriac, 80 de ani.Nici in anul 2020 nu se știe daca FRT va putea finanțata…

- "Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publica. Il provoc la o dezbatere, sa vorbeasca de Bucuresti pentru ca a fost viceprimar, insa e o adevarata calamitate. Licitatia pentru construirea Salii Polivalente s-a organizat in 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie.…

- La investirea in funcție a noului minstru al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a participat, marți, și premierul Romaniei, Ludovic Orban. Șeful executivului s-a aratat preocupat, printre altele, de modul in care se va organiza la București anul viitor turneul final al Campionatului European de…