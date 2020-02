Guvernul Orban a picat. Cristian Tudor Popescu: "Oare doamna Turcan avea lacrimi în ochi?" "Oare d-na Turcan avea lacrimi in ochi? Daca e așa - nu pot sa-mi dau seama, expresia este aia de popa-prostu, i se duc trasaturile in jos. Chiar lacrimeaza. Avem meniul complet in felul asta, avem și o plansoare, avem lacrimi. Pentru ca in rest am avut de toate in acest spectacol. Ar ar fi trebuit sa taie bilete și sa lase publicul sa intre la Parlament și sa vada ce s-a intamplat acolo. Avem melodrama totala. Avem comedia, melodrama, dramedia. Tot ce am vazut azi in Parlament, un spectacol pentru care ar fi trebuit sa vanda bilete Parlamentul, mai face un ban, ca sunt mai saracuți,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

