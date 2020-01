Guvernul Orban a aprobat fonduri pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură Executivul a aprobat, in sedinta de marti, alocarea sumei de 411 milioane de lei pentru platile restante la ajutorul de stat acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. "In sedinta Guvernului din 28 ianuarie 2020 a fost aprobata o Hotarare prin care se completeaza HG 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Astfel, actul normativ aprobat astazi completeaza prevederile art. 10 cu un alineat nou, alin. (7), care cuprinde suma de 411.000.000 lei, alocata pentru plata ajutorului de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

