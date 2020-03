Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii urmeaza sa voteze sambata, de la ora 11,00, investirea Guvernului Orban, procedura urmand sa fie speciala in contextul masurilor de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus.Senatorii și deputații sunt dotați cu maști medicinale, iar unii dintre ei poarta și manuși. Insa,…

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca "sub nicio forma" ministrii Cabinetului Citu care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare nu vor fi schimbati din Guvern potrivit Agerpres. El a fost intrebat daca se ia in calcul schimbarea ministrilor din Guvernul…

- PSD nu va accepta niciun guvern condus de Ludovic Orban, a anunțat președintele interimar Marcel Ciolacu, inaintea votului in plenul Parlamentului pentru investirea Guvernului Orban II, potrivit...

- Președintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor ca trebuie sa mearga pe soluția alegerilor anticipate și ca pentru urmatorul premier, alegerea sa este tot Ludovic Orban.In aceasta privința, Iohannis a atras atenția ca va ține cont de decizia Curții Constituționale de luni. CCR urmeaza sa se pronunțe…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis a declarat, marti, la Parlament, ca este posibil ca parlamentarii social-democrati sa boicoteze sedinta din 24 februarie in care se va da votul pentru noul Executiv Orban 2. Deputatul PSD a aratat ca PNL arunca tara in instabilitate, pentru a organiza alegeri…

- „Guvernul va avea aceeasi componenta. Sunt multumit de activitatea fiecarui ministru” a spus Ludovic Orban inainte de a inainta, in calitate de premier interminar, lista viitorului cabinet.PNL s-a reunit, astazi, in sedinta Biroului Executiv, pentru a valida componenta Guvernului Orban 2, cu care premierul…

- PNL se reuneste, astazi, in sedinta Biroului Executiv, pentru a valida componenta Guvernului Orban 2, cu care premierul propus va merge in fata Parlamentului, pentru un vot de in vestitura. Potrivit unor surse din PNL, Ludovic Orban va merge pentru a doua oara in fata parlamentarilor cu aceeasi componenta…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni, dupa reuniunea Biroului Politic al PNL, va inainta catre Birourile Permanente ale celor doua Camere lista ministrilor si programul de guvernare actualizat, relateaza agerpres.roLuni, dupa reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta…