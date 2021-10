Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara a suspendat programul de audiente la sediul institutiei din Deva si la Biroul Teritorial din Petrosani, din cauza cresterii incidentei cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a informat miercuri administratia judeteana. Audientele vor fi reluate imediat ce numarul…

- Este coada de ambulante cu bolnavi, unii diagnosticati cu Covid-19, care asteapta la rand in curtea spitalului de Boli Infectioase Iasi. Oamenii primesc tratament chiar in interiorul ambulantelor pana ce se elibereaza un pat in spital. Managerul unitatii medicale, Florin Rosu, a declarat ca majoritatea…

- Comuna Cavadinesti din judetul Galati a intrat in scenariul rosu din cauza ratei mari de infectari COVID-19. Potrivit Prefecturii Galati, s-a inregistrat o incidenta de 3,58 de cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile.

- Inca o localitate din Romania are de suferit din cauza numarului crescut din dreptul persoanelor infectate. Autoritațile impun noi restricții pentru cei ai locului. Autoritațile impun noi restricții intr-o localitate din Romania: numarul cazurilor a crescut Autoritațile vin cu noi restricții in comuna…

- Autoritațile au impus restricții in comuna Feleacu din județul Cluj din cauza creșterii numarului de cazuri noi de COVID 19. Este a doua localitate in care se iau masuri antipandemice in ultima saptamana. Potrivit autoritaților clujene, in comuna Feleacu incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a stabilit, luni, o serie de restrictii care se vor aplica in comuna Sabaoani, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, potrivit agerpres.ro. Indicele de infectare la Sabaoani este luni de 4,43 la mia de locuitori.…

- Avand in vedere cresterea numarului de noi cazuri de Covid-19, premierul Florin Citu a tinut sa precizeze ca nu va introduce noi restrictii. Florin Citu, despre eventuale noi restricții in contextul creșterii numarului de noi cazuri „Vreau sa iau experiența de anul trecut și sa o combinam cu ceea…

- In pofida cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in Statele Unite, festivalul muzical Lollapalooza a debutat joi, la Chicago, intr-o ambianta marcata de placerea redescoperita a concertelor live si de temerile legate de o evolutie exploziva a infectarilor cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Sunt…