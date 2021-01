Guvernul olandez a demisionat în urma unui scandal privind alocaţiile Guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte si-a dat vineri demisia in bloc in urma unei polemici provocate de ilegalitati administrative in acordarea de ajutoare pentru familiile cu copii, care au afectat in principal parinti imigranti in Olanda, multi fiind obligati sa se indatoreze pentru a returna statului retroactiv alocatiile primite timp de mai multi ani, relateaza agentiile internationale de presa. Cu numai doua luni inaintea alegerilor legislative, guvernul si-a asumat responsabilitatea politica pentru aceste nereguli, care au provocat ceea ce presa considera a fi cel mai mare scandal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

