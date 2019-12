Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar ofera 30.000 de euro cuplurilor casatorite care reusesc sa faca trei copii, bani care nu trebuie returnati si pe care tinerii ii pot cheltui pe orice doresc. Aceasta initiativa a fost implementata in iulie, si prin ea se incearca rezolvare crizei de forta de munca prezenta atat in…

- Politia din Ungaria a anuntat ca a descoperit 44 de migranti intr-un tunel clandestin sub frontiera cu Serbia, aparent destinat sa evite gardul de sarma ghimpata ridicat intre cele doua tari, relateaza AFP. Conform unui comunicat al politiei, cele 44 de persoane se aflau in interiorul tunelului artizanal…

- Dupa ce a difuzat milioane de exemplare de afirmatii „false si inselatoare” cu privire la organizatia nonguvernamentala Comitetul Helsinki ungar care ajuta migranti, guvernul lui Viktor Orban a fost condamnat de justitie „sa ceara scuze” in mod public, povestește AFP. In 2017, cabinetul lui Viktor…

- Dupa investirea Guvernului PNL, in presa ungara au inceput glumele pe seama similitudinii de nume intre premierii Romaniei și Ungariei, Ludovic Orban și respectiv Viktor Orban, anunța Digi24. Site-ul de stiri index.hu ofera cititorilor „o mica atentie de luni seara pentru amatorii de teorii ale conspiratiei”:…

- Guvernul populist dn Ungaria condus de premierul Viktor Orban si din alte state membre ale Uniunii Europene folosesc subventiile destinate agriculturii pentru clientela lor politica, familie si apropiati in detrimentul micilor fermieri, arata o ancheta a cotidianului The New York Times, scrie Mediafax.

- Guvernul nationalist conservator al Ungariei si-a exprimat marti sprijinul fata de ofensiva amplu criticata a Turciei impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza DPA. Este in interesul national al Ungariei ca Turcia sa impinga problema migratiei in directia Siriei, nu a Europei, a…