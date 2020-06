Guvernul ocolește Parlamentul/ PSD nu mai poate modifica în Legislativ prelungirea stării de alertă Parlamentul nu mai poate modifica prelungirea starii de alerta. Conducerea Birourilor Permanente reunite a luat act miercuri de informarea trimisa de catre Guvern privind prelungirea starii de alerta pe o perioada de 30 de zile. Practic, Guvernul Orban a informat doar Parlamentul și nu a solicitat prelungirea stari de alerta folosindu-se de faptul ca în lege nu este prevazut faptul ca Legislativul trebuie sa aprobe prelungirea starii de alerta. Cu alte cuvinte Parlamentul nu mai poate interveni pe hotarârea Guvernului și nu poate aduce modificari.

