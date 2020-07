Stiri pe aceeasi tema

- A fost nevoie ca Romania sa atinga recorduri de noi infectari și decese, pentru ca legea prin care Guvernul este obligat sa acorde cateva maști de protecție romanilor saraci sa fie promulgata. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca Guvernul trebuie sa acorde cate 30 de…

- Legea privind acordarea de masti pentru persoanele vulnerabile este constituționala, a decis, miercuri, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), care a respins obiecția formulata de Guvern, transmite Mediafax. In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea de completare a Decretului-Lege nr.118/1990, potrivit caruia copiii persoanelor decedate din motive politice in dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 au dreptul la o indemnizatie lunara de 500 lei. Legea are ca obiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea prin care 18 iunie este declarata Ziua Victimelor Deportarii in Timpul Regimului Comunist, transmite Administratia Prezidentiala. Parlament, Presedintele Romaniei, Guvernul si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pot…

- Guvernul a atacat la CCR legea privind acordarea gratuita de maști pentru persoanele defavorizate. Guvernul a atacat la CCR legea care ajuta romanii aflați in situații vulnerabile sa primeasca maști de protecție de la stat. In condițiile in care masca de protecție este obligatorie in spațiile inchise,…

- DE LA STAT… Vesti bune pentru vasluienii care nu isi permit masti de protectie sanitara. Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia persoanele din categoriile defavorizate, printre care si pensionarii cu venituri mai mici de 740 lei, vor primi gratuit de la stat cate 50 de masti fiecare. Acestea…

- Senatul a adoptat marti, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativa similara,…

- Senatul a adoptat marti, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților.…