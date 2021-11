Guvernul, obligat prin lege să bage medicamentele anti-Covid în farmacii Parlamentarii vor sa oblige Guvernul sa permita farmaciilor cu circuit deschis sa comercializeze medicamentele anti-Covid prevazute in protocolul de tratament elaborat de Ministerul Sanatații. Potrivit unui proiect de lege, Agenția Naționala a Medicamentului va trebui sa autorizeze temporar distribuția acestor medicamente, care vor contribui la reducerea internarilor și, implicit, a deceselor. In Romania nimic nu […] The post Guvernul, obligat prin lege sa bage medicamentele anti-Covid in farmacii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

