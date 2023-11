Guvernul, o primă măsură bună contra scurgerii fără noimă a banilor în buzunarele bugetarilor Șefii instituțiilor de stat nu mai au voie sa mareasca salariile subordonaților dupa cum le trece prin cap. Cabinetul Ciolacu a luat o masura curajoasa pe fondul unor ieșiri nervoase ale sindicatelor care cer bani mai mulți in condițiile in care veniturile la buget sunt insuficiente iar deficitele, deși se mai diminueaza, sunt inca la niveluri inacceptabile. Practic, in ultima ședința de Guvern, s-a adoptat un proiect de OUG care le interzice șefilor de instituții de stat sa le mareasca salariile bugetarilor din subordine prin decizii administrative care nu au la baza o lege. Astfel, se oprește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

