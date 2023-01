Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor considera ca anunțul companiei austriece OMV ca nu va plati taxa de solidaritate in Romania este doar o strategie de „marketing de bursa”, care ii ajuta, pe moment, sa-și creasca acțiunile la tranzacționare. Adrian Caciu a explicat, la Euronews, ca cifrele care indica profiturile…

- Anul 2023 a venit inca din prima zi cu scumpiri pentru romani – prețul benzinei a crescut cu 36 de bani pe litru, astfel ca se vor majora prețurile la transportul de marfuri, la alimente și tot ce ține de alimentarea cu combustibil, in lanț. In plus, se maresc ratele la cei care au credite, […] The…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, inaintea ședinței de guvern, ca Executivul va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care va supraimpozita profitul companiilor din energie. Acestea vor plati de anul viitor o contribuție de solidaritate in valoare de 60% pe profiturile care in 2022 și 2023 depașesc…

- Guvernul discuta in ședința de miercuri un proiect de hotarare prin care va acorda bugetarilor trei zile libere in 2023, potrivit agendei publice a executivului. Bugetarii vor avea inca 3 zile libere: ziua de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 se stabilesc ca zile libere. Ele vor face punte intre…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Guvernul va modifica legea care stabilește prețul la energie astfel incat sa fie eliminata obligativitatea de a depune o declarație a celor care au mai multe locuri de consum. „Referitor la prevederea din legea aprobata de Parlament prin care romanii cu…

- Salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei incepand de la 1 ianuarie, iar in domeniul construcțiilor, de 4.000 de lei, a anunțat Guvernul, joi, la finalul discuțiilor din Comitetul Național Tripartit. Executivul a mai comunicat ca masura a fost dezbatuta dupa ce au fost analizate propunerile patronatelor…

- 1.188.00 de romani sunt in pragul de extrema saracie, conform datelor oficiale de la ministerul Fondurilor Europene, care le va acorda, incepand de astazi, pachete alimentare achiziționate in cadrul programelor europene, destinate persoanelor dezavantajate. Ministrul Marcel Boloș a declarat, miercuri,…

- Interlopul iesean Adrian Corduneanu, sotia acestuia si alte 13 persoane au fost retinute dupa ce au fost audiate de procurorii DIICOT in dosarul imprumuturilor cu dobanzi de pana la 400 la suta. Potrivit Poliției Romane, in urma celor 42 de perchezitii facute luni, 35 de persoane au fost duse la audieri.…