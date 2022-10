Guvernul nu renunță la impozite mai mari pe locuințe. Se prevede chiar o creștere de 50% Conform unei analize Profit.ro, impozitele pe locuințe ar urma sa creasca de anul urmator chiar și cu 50%, printr-un nou mecanism pregatit de Ministerul Finanțelor. Taxarea in plus ar urma sa intre in vigoare din 2023, dar informațiile din analiza arata ca ministerul de Finanțe vrea sa faca noua impozitare dupa algoritmul folosit și astazi, dar […] The post Guvernul nu renunța la impozite mai mari pe locuințe. Se prevede chiar o creștere de 50% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

