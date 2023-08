Guvernul nu renunță la eliminarea facilităților fiscale Eliminarea facilitaților fiscale nu va fi „una brutala, care sa se strice activitatea”, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca excepțiile vor fi scoase gradual. Romania are trei sectoare in care angajații au anumite facilitați fiscale: IT, construcții și agricultura.„Avem programe in desfașurare, start-up-uri, incercam sa le dam o latura și pentru romanii care sunt plecați in strainatate sa aiba acces la aceasta platforma, poate revin in Romania. Toate aceste programe continua. Microintreprinderile, exista o singura abordare diferita a Comisiei, faptul ca ele au devenit un fel de offshore… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

