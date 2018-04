Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, azi, ca românii pot opta între Pilonul 1 și Pilonul 2 de pensii, precizând ca la nivelul Guvernului va fi o discuție pe aceasta tema. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca statul poate gestiona într-un…

- „Romanii vor avea posibilitatea sa opteze intre Pilonul I și Pilonul II de pensii. Nu vreau sa ma antepronunț pentru ca avem o discuție la nivelul Guvernului și vom ieși cu un pachet integrat și integral pe toate aceste masuri”, a declarat Eugen Teodorovici. Intrebat cum poate fi concurența intre…

- De aproape un an, subiectul desfiintarii Pilonului II de pensii este intens discutat si produce nesiguranta in randul contribuabililor. Din vara lui 2017 au tot aparut zvonuri ca se va renunta la pilonul acum obligatoriu de pensii private, dar, dupa reactii in lant, guvernantii au iesit in repetate…

- Persoanele care solicita restituirea sumelor platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cererea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor și nici copiile cartii de identitate a vehiculului și a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Motiunea impotriva ministrului Muncii a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti, iar in cazul in care este aprobata, hotararea Camerei se va trimite Guvernului, care va tine cont de pozitia exprimata in cuprinsul motiunii.Motiunea…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, pe langa pretul produsului pe care-l cumparam, vom plati inca 2 lei pentru ambalaj. Acesti bani reprezinta „garantia de reciclare” si vor fi recuperati daca ducem ambalajul inapoi la magazin.

- Antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, a declarat ca l-a apreciat pe Ianis Hagi din punct de vedere al calitatilor fotbalistice, dar a precizat ca a fost nemultumit de faptul ca mijlocasul in varsta de 19 ani era nerabdator sa joace pentru echipa de seniori a clubului toscan. "Este…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…