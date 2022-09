Guvernul nu poate ţine echilibru între majorări şi scumpiri Daca in aceasta perioada ar fi la guvernare doar unul din cele doua partide mari, acesta pur si simplu ar dispare de pe scena politica la fel ca PNTCD dupa alegerile din anul 2000. PSD si PNL fiind impreuna poarta povara guvernarii aruncand-o de la unul la altul, ca la baschet. Masurile luate, fie ca sunt propuse de PSD, fie de PNL, puse cap la cap nu se leaga intr-o punte de trecere de la scumpiri la majorari. Indiferent de problema pe care vrea sa o rezolve, guvernul PNL-PSD rateaza tinta. De la inceputul crizei energetice nu s-au inregistrat decat rateuri sau semi-rateuri. Singura realizare… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

