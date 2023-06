Guvernul nu poate acorda acum creșterile salariale solicitate de profesori. Dupa mai bine de doua ore de negocieri cu premierul Nicolae Ciuca, sindicaliștii s-au ales tot cu vouchere, de 1.500 de lei net la fiecare 5 octombrie pana in 2027, și majorari salariale de 500-600 de lei, dar de la 1 ianuarie 2024. „Guvernul Romaniei […] The post Guvernul nu poate acorda creșterile solicitate de profesori. Care este ultima oferta a premierului Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .