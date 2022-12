Guvernul nu mai asigură compensarea de 50 de bani/litru la carburanți Incepand din 1 ianuarie 2023, Guvernul nu va mai susține compensarea de 50 de bani pentru fiecare litru de benzina sau motorina alimentat in stațiile de distribuție. Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis ca este doar o masura de suspendare, guvernul fiind pregatit sa o aplice din nou daca preturile depasesc puterea de cumparare a cetatenilor. „Daca initial masura nu parea sa fie una care sa produca efecte, iata, la sfarsitul anului putem sa constatam ca a fost o masura buna, pretul la carburant ajungand la un nivel de dinainte ca masura sa fie fost decisa la nivelul Guvernului. Trebuie sa anuntam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

