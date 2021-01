Guvernul NU mai are scuze. Gabriela Firea ȘTIE că există bani pentru majorarea pensiilor Gabriela Firea a comentat, miercuri, la Antena 3, situatia creata dupa decizia CCR, care a hotarat ca este constitutionala cresterea punctului de pensie cu 40%. "Le place sau nu le place celor de la Guvern, CCR spune clar ca majorarea punctului de pensie propusa de PSD in Parlament este constitutionala (...) Ce vreau sa garantez este noi, PSD, vom milita in Parlament pentru ca acea majorare, cu 40%, sa se produca. Vom corecta acele mici erori de tehnica legislativa sesizate de CCR. Insa, odata amendat aceste aspecte sesizate de CCR, Guvernul nu mai are niciun motiv, din acest moment, sa nu majoreze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea inițiata de catre PSD și adoptata in Parlament care prevede creșterea pensiilor cu 40% a fost declarata astazi constituționala. „Cițu spunea la inceputul anului trecut, din poziția de ministru al Finanțelor, ca sunt bani in buget pentru majorarea cu 40% a pensiilor. Ulterior, liberalii au facut…

- "Trebuie sa dezamagesc pe toata lumea astazi. Spune cineva astazi ca Curtea a decis astazi ca pensiile se majoreaza cu 40%. Nu a facut asta Curtea. Daca citim cu grija comunicatul o sa intelegem mai multe. Practic, legea care a fost azi analizat de Curtea Constitutionala a fost declarata neconstitutionala,…

- Gabriela Firea, senator PSD, reacționeaza dupa decizia CCR privind majorarea punctului de pensie, afirmand imperativ ca Guvernul Cițu „trebuie sa aplice legea, nu sa se planga toata ziua ca nu are bani, in timp ce se imprumuta masiv”. BREAKING - 4.424 de cazuri noi, la 28.361 de teste efectuate.…

- Judecatorii CCR au respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie, au declarat pentru Mediafax surse oficiale. Judecatorii…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) discuta, miercuri, sesizarile Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie, noteaza Agerpres. La…

- „A fost o perioada cand banii pentru pensii se includeau in bugetul de stat, nu era un buget distinct la pensiilor. Au fost perioade cu plus intre venituri, dar de cele mai multe ori bugetul de stat ca sa contribuit sa acopere bugetul de pensii. Guvernul va trebui sa dea raspuns la trei probleme. Primul…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea , a vorbit la Antena 3, despre bilanțul anului 2020 si a oferit detalii despre cum se va impune PSD pentru ai apara pe romani de austeritate si de saracie in masa. „Anul 2021 incepe sub semnul austeritatii in sensul ca o serie de majorari promise raman in aer pentru anul…

- Majorarea pensiilor cu 40%, cum a decis Parlamentul, și nu cu 14%, cum a hotarat Guvernul, ar reprezenta un efort bugetar procentual comparabil cu cel din Germania, susține prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea. Intr-o postare facuta pe Facebook, liderul social – democrat se arata iritat ca liberalii…