Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”. Cițu a precizat ca ”dimpotriva”,…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), Valentin Lazea, a declarat, joi, ca taierea salariilor bugetarilor cu 20% și reducerea programului de lucru la patru zile pe saptamana in sistemul public reprezinta soluții de reducere a deficitului bugetar in 2021. „Reducerea cheltuielilor ar…

- Economistul sef al BNR, Valentin Lazea, considera ca reducerea deficitului bugetar trebuie sa inceapa de anul viitor, iar reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor nu sunt suficiente, o solutie pentru evitarea unui somaj ridicat in randul bugetarilor putand fi saptamana de lucru de 4 zile pentru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat marti, la finalul unei vizite de lucru efectuate la Sfantu Gheorghe, ca a constatat, ca firmele mari nu au inteles mesajul obligativitatii decalarii programului de lucru al angajatilor in scopul prevenirii raspandirii noului coronavirus, tratand cu lejeritate…

- Rectificarea bugetara va fi adoptata in a doua saptamana a lunii noiembrie. Cițu: ”Nu iau in calcul niciun scenariu in care va exista un lockdown in economie” Guvernul va discuta rectificarea bugetara in aceasta saptamana, urmand ca modificarile sa fie adoptate in a doua saptamana a lunii…

- Citu: Estimam o contractie economica de 4%, poate putin mai mare, conteaza mai mult viteza de revenire. Obiectivul este ca 2021 sa anuleze scaderea din 2020 Contractia economiei ar putea fi depasi usor 4% in acest an, importanta in momentul de fața fiind viteza de revenire, a afirmat joi ministrul Finantelor…

- Cea mai recenta prognoza de la Banca Mondiala intarește temerile economiștilor. Și anume, criza sanitara va adanci criza economica. Romania va inregistra, in 2020 o contracție economica de aproape 6%, in timp ce cheltuielile statului vor urca deficitul catre 9,1%, scrie Agerpres.Ministrul Finantelor…