Guvernul nu a înțeles mesajul PSD! Social democrații anunță război: Ne vedem în Parlament! Totodata, PSD anunța ca va chema liberalii in fața Parlamentului pentru a da niște explicații "Au inteles mesajul! Din pacate, doar partial. I-am avertizat ca #PSD nu va vota niciuna dintre prostiile/hotiile/smecheriile/aberatiile cerute de ei!", afirma reprezentantii PSD, marti, intr-o postare pe Facebook. Ei enumera cateva solicitari: fara tunuri pentru firmele de casa; fara coafeze si chelneri cu ”scoala vietii”; biserici redeschise. "Dar nu este de ajuns! Romanii trebuie sa se poata trata in spitale! Nu vom permite ca PNL sa le mai tina goale si inchise. Fara cozi ale umilintei, fara bolnavi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

