Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Romania are din nou GUVERN cu puteri depline: Guvernul Ciuca a fost investit in Parlament, iar Alba a dat un ministru Romania are din nou GUVERN cu puteri depline: Guvernul Ciuca a fost investit in Parlament, iar Alba a dat un ministru Dupa aproape trei luni de criza politica, Romania are din…

- Dupa aproape trei luni de criza politica, Romania are din nou un Guvern cu puteri depline. Guvernul condus de Nicolae Ciuca fost investit in Parlament cu susținerea PSD, PNL, UDMR și al grupului Minoritaților Naționale. Noul Executiv a fost votat cu 318 voturi, așa cum era de așteptat, avand in vedere…

- Toți miniștri viitorului Cabinet Nicolae Ciuca au primit avize pozitive in urma audierilor in comisiile din parlament. Votul pentru investirea viitorului Executiv va avea loc joi, intr-un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, programat de la ora 10.00. Joi seara, audierile s-au incheiat in…

- Echipele de negociere ale PNL, PSD și UDMR se vor reuni, duminica, de la ora 12.00, la Parlament, pentru runda finala a discuțiilor pe tema constituirii noului guvern. De altfel, luni, de la ora 12.00, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele politice la consultari pentru desemnarea premierului.…

- Florin Cițu a declarat, dupa negocierile de miercuri dintre PNL, PSD și UDMR, ca cele trei partide care vor forma noul Guvern vor merge la consultarile de la Cotroceni cu o singura propunere de premier, agreata in noua coaliție. Cel mai probabil luni, 15 noiembrie, Klaus Iohannis va demara consultarile,…

- Marcel Ciolacu susține ca daca președintele Klaus Iohannis nu ar desemna un premier de la PSD pentru a forma un guvern, ar incalca, din nou, Constituția. Și asta pentru ca PSD are cele mai multe mandate in Parlament, astfel ca șansele de a forma o majoritate in jurul unui premier desemnat ar fi cele…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Florin Cițu a revenit la practicile dinainte de a fi premier, cand iși facea selfie prin Parlament și peste tot pe unde apuca, cu colegii de la PNL, cu Ludovic Orban și cu Klaus Iohannis. Florin Cițu a urcat pe scena de la Romexpo chiar in timp ce Theodor Stolojan anunța procentele și numarul voturilor…