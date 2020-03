Guvernul NEAGĂ informația de închidere a Bucureștiului Grupul de Comunicare Strategica, un organism format din membri ai guvernului și care gestioneaza comunciarea publicata in criza de coronavirus, anunța intr-un comunicat ca nu exista nici o discuție despre „inchiderea/carantinarea” Bucureștiului sau a vreunui alt oraș. Mai mult, comunicatul anunța ca fenomenul de transmitere de informații false este ”programatic, alimentat de intenții ostile ordinii sociale și de o agenda contrara interesului... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

