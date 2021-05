Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul este una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume, iar Noua Zeelanda a anunțat ca vrea sa elimine de tot aceasta problema pana in 2025. Noua Zeelanda vrea sa devina o„țara libera de fumat” pana in 2025, iar pentru asta autoritațile au facut o serie de propuneri ce vizeaza interzicerea…

- In Republica Moldova a crescut numarul copiilor infectati cu noul tip de coronavirus, dupa identificarea tulpinii britanice pe teritoriul tarii, a informat sambata Guvernul intr-un comunicat de presa. "Este o situatie alarmanta in ceea ce priveste afectarea copiilor de catre virusul Sars-Cov-2. In…

- Guvernul urmeaza aprobe miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in sensul majorarii stimulentului de insertie ‘in situatia in care persoana indreptatita sa beneficieze de concediul si indemnizatia…

- „Cresterea economica prognozata de FMI este doar pe hartie si pentru camarila de dreapta! Pentru romani este doar saracie!!! Preturile la alimente si utilitati au explodat, euro a ajuns la 5 lei, iar puterea de cumparare a scazut dramatic. Este o crestere economica pe hartie – nu in portofelele oamenilor!…

- ”Cum ramane cu cei 1.500 de lei pentru ingrijirea copiilor? Pe 10 martie, am intrebat oficial Ministerul Finantelor ce trebuie sa faca parintii care au copii prescolari, pentru a primi cei 1500 lei/luna, cheltuiti pentru educatia celor mici, de la angajatorii lor. Teoretic, aceasta facilitate inclusa…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale anunta ca pentru plata indemnizatiei unice la nasterea copilului au fost alocate 24,9 mln lei, pentru indemnizatia lunara pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani - 27,4 mln lei, pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului conform…

- Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, avanseaza intr-o analiza publicata pe site-ul cursdeguvernare.ro variante de eliminare a unor exceptari și scutiri de la plata impozitelor și taxelor, cu precizarea ca opinia sa nu reprezinta poziția oficiala a bancii centrale. Citește și: VIDEO Renate…

- PSD a lansat o campanie online prin care oricine sa se poata adresa parlamentarilor puterii si sa le ceara sa voteze amendamentul PSD la buget. A ramas ultima solutie prin care, practic, totii copiii din Romania sa primeasca ceea ce li se cuvine prin legea adoptata de PSD, care dubla toate alocatiile.…