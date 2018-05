Guvernul modifica azi Legea achizitiilor publice. Dancila spune ca va fi dupa modelul german

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va modifica, in sedinta de joi, Legea achizitiilor publice, informeaza Agerpres. Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca Legea achizitiilor publice va fi modificata in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, in sensul…

- „Nu știu cum ar trebui sa arate ca nu-s specialist in achiziții publice, dar ceea ce va pot spune: in aceasta luna, prin ordonanța de urgența, vom veni cu o Lege a achizițiilor publice. Nu intram in detalii pentru aș spune lucruri pe care nu el știu și apar in ordonanța și nu aș vrea sa va dezinformez”,…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

