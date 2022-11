Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat vineri, in sedinta de Guvern in care se adopta modificarile la Ordonanta pe Energie, ca Guvernul va mentine pretul de 1 leu pentru IMM-uri si vor asigura un pret pentru marii consumatori de 1,3 lei. In plus, consumatorii casnici care consuma peste 255 de kw vor beneficia…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care se va mentine pretul la energie electrica pentru consumatorii casnici de 0,68 lei pentru cei care consuma pana la 100 de Kwh pe luna, 0,80 lei pentru cei care consuma intre 100 si 255 de kWh pe luna, urmand ca acei consumatori care depasesc pragul…

- Premierul Nicolae Ciuca a aratat ca in sedinta de guvern vor adopta doua documente foarte importante, ”o ordonanta de urgenta prin care asiguram mecanismele de achizitie pentru energie astfel incat asa cum ne-am angajat sa asiguram protejarea popultaiei si a economiei in felul in care vom mentine…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, luni, ca vrea o piața de energie electrica semireglementata, cu cele trei praguri existente deja pentru consumatorii casnici și un singur preț pentru consumatorii mari. Conform unor surse PNL, așa cum anunțase și Nicolae Ciuca, pragurile pentru consumatorii casnici de…

- Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si 0,80 lei/kWh. De asemenea, tot ce depaseste 255 kW va fi maxim 1,3. Pentru intreprinderile mici si mijlocii, liberalii au insistat ca pretul sa ramana la 1 leu/kWh, nu la 1,3 lei/kWh, cum…