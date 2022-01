Guvernul Marii Britanii va reduce finanţarea BBC Viitorul British Broadcasting Corporation este un subiect perpetuu de dezbatere politica, guvernul premierului Boris Johnson sugerand cel mai recent ca finantarea companiei trebuie reformata. Impreuna cu o rata a inflatiei estimata sa atinga in aprilie un maxim de 30 de ani, de cel putin 6%, inghetarea costului taxei la nivelul actual 159 de lire sterline ar oferi o oarecare usurare oamenilor care se lupta cu cresterea brusca a costurilor vietii. Dar ar fi, de asemenea, o lovitura puternica pentru finantele BBC, care incearca sa concureze cu institutiile de stiri finantate privat si cu alte servicii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

