- Guvernul de la Londra a respins miercuri apelurile tot mai numeroase pentru a reintroduce restrictiile anti-COVID, cum ar fi mastile in interior, preferand sa se concentreze pe vaccinare si pe noi tratamente. "Vaccinarea ramane prima linie de aparare", a transmis ministrul englez al sanatații. Numarul…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus ca nu este firesc ca toata lumea sa plateasca testarea pentru anumite categorii de personal care refuza vaccinarea. El considera campania de vaccinare un...

- Este "foarte probabil" ca Marea Britanie sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19 a personalului medical si de asistenta sociala din prima linie, conform declaratiilor facute marti de ministrul sanatatii, Sajid Javid, transmite Reuters. Sajid Javis a precizat ca guvernul a lansat…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Sajid Javid, a anunțat ca pașaportul de vaccinare nu va mai fi introdus in Anglia pentru a permite accesul in cluburile de noapte și la marile evenimente intrucat autoritațile sunt mulțumite de ritmul campaniei de vaccinare, potrivit unui interviu acordat duminica…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, ca, in opinia sa, statul nu ar trebui sa acopere costurile testarii pentru COVID-19 a persoanelor care au libertatea sa se vaccineze gratuit. Ea a sustinut ca alegerea individuala de a nu fi vaccinat ii influenteaza pe toti cei care contribuie…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca in acest moment nu se discuta in tara noastra de vaccinarea obligatorie, mentionand ca spera ca cei care refuza sa se vaccineze sa aleaga aceasta varianta si nu pe cea a internarii in spital. Ioana Mihaila a fost intrebata marti, intr-o conferinta…

- Profesorii care refuza sa fie vaccinati anti-COVID-19, dar și sa se testeze inainte de a se intoarce la cursuri, se vor confrunta cu o reducere a salariului si cu alte masuri disciplinare in baza unei decizii ministeriale care se afla in lucru.