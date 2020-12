Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa inceteze sa mai aiba salarii mici drept principal atu in atragerea de investitii, iar singura noastra sansa la un viitor mai bun este reforma reala a Educatiei si Sanatatii, a declarat, joi, la evenimentul de prezentare a Planului National de Redresare si Rezilienta, Dragos Petrescu,…

- ​Sute de școli, spitale și instanțe judecatorești ar urma sa fie dotate în perioada urmatoare cu dispozitive electronice, dar și cu soluții software necesare desfașurarii activitații în mediul online, acțiuni pentru care Guvernul va aloca 500 milioane de euro din banii europeni pentru redresare…

- Guvernul se angajeaza sa foloseasca integral pachetul financiar de fonduri europene de care va beneficia Romania in urmatorii ani pentru dezvoltarea tarii, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, joi, la lansarea in consultare publica a Planului National de Redresare si Rezilienta. …

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca a semnat plata avansului catre Comisia Europeana, in suma de peste 12 milioane euro, pentru vaccinul anti-COVID, potrivit g4media.ro. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire, marți, cu premierul Ludovic Orban și cu cațiva lideri liberali la Vila Lac, unde ar fi discutat despre Planul Național de Redresare și Reziliența, au declarat, surse liberale. Potrivit surselor citate, participanții la intalnirea de la Vila Lac au discutat…

- Guvernul va prezenta in perioada urmatoare un program national de reabilitare a sistemelor de termoficare, in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta, a anuntat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a semnat, marti, in prezenta premierului, alaturi de primarul general al Capitalei,…

- Guvernul a majorat cu 24 de milioane de lei suma de 300 de milioane de lei alocata suplimentar la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru a compensa pierderile suportate de producatori la culturile cerealiere din prima grupa. Executivul a decis sa majoreze suma despagubirilor…