- Reorganizarea mai multor institutii, prin care ar trebui eficientizate ministere ca Transporturile si Finantele, are loc printr-o crestere cu peste 10% a numarului de angajati, inclusiv suplimentarea functiilor de conducere, ocupate de oameni politici.

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit marți, 11 ianuarie, despre noile masuri prin care Guvernul vrea sa protejeze oamenii și firmele de efectele creșterii prețurilor la energie. Premierul a anuntat ca a convocat astazi o sedinta cu ministrii Finantelor, Energiei, Agriculturii, Antreprenoriatului…

- Guvernul german a strans in acest an aproape sase miliarde de euro gratie dobanzilor negative la care se imprumuta de pe piata, se arata intr-o scrisoare trimisa unui parlamentar de extrema stanga de catre secretarul de stat in Ministerul german al Finantelor, Florian Toncar, si consultata de Reuters.…

- In opinia lui Stan, referirea la nivelul investitiilor facuta de liderul PNL Florin Citu reprezinta un pretext ce ar putea favoriza interesele speculatorilor."De aceea se invoca tot felul de pretexte pentru blocarea bugetului. In acest context, nivelul investitiilor invocat de domnul Citu este exact…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Șeful DNA, Crin-Nicu Bologa, a vorbit despre achitarile din ultima perioada. Oficialul susține ca rata definitiva a achitarilor o sa fie finalizata in 31 decembrie. El precizeaza ca majoritatea cauzelor acestor achitari vin dupa deciziile Curții Constituționale. „Nu avem o rata definitiva…

- Plata pensiilor și a salariilor nu este in pericol, a dat asigurari Adrian Caciu (foto), noul Ministru al Finanțelor, odata cu adoptarea rectificarii bugetare. Printre ministerele care au primit bani se numara Sanatatea, Munca sau Mediul, in vreme ce Transporturile și Agricultura au pierdut bani. „Bugetul…

- Ministerul Finantelor a imprumutat saptamana trecuta 918 mil. lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat. Joi, statul a lansat o emisiune de obligatiuni cu scadenta in octombrie 2034 si s-a imprumutat cu 318 mil. lei, usor sub nivelul programat de 400 mil. lei, la un cost mediu…