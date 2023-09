Guvernul majorează 'taxa de solidaritate' pentru giganții din petrol și gaze (presă) Guvernul ar fi decis, in ședința de marți, majorarea de la 1% la 1,5% a impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile din domeniul petrolier și al gazelor, transmite Antena 3. De asemenea, in ședința de Guvern s-a mai discutat despre creșterea de la 1% la 2% a impozitului pe cifra de afaceri a bancilor. Ședința s-a incheiat și premierul va merge in Parlament sa-și angajeze raspunderea pentru pachetul fiscal. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

