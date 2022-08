Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a publicat, miercuri, in dezbatere publica un nou proiect de ordonanta de urgenta, care prevede majorarea salariilor tuturor bugetarilor, incepand din luna august, cu un sfert din diferenta dintre salariul prevazut pentru anul 2022 in legea salarizarii bugetare si cel din luna decembrie…

- Ministerul Muncii a publicat in transparența decizionala noua forma a OUG privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Toți bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii salarizarii vor primi o patrime dintre suma prevazuta in aceasta grila și salariile…

Ministerul Muncii a publicat, miercuri, in transparența decizionala, un proiect de Ordonanța de Urgența privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

- Guvernul retrage ordonanța care urma sa majoreze salariile tuturor angajaților la stat. Actul normativ prevedea sporuri suplimentare pentru anumite categorii, ceea ce a starnit nemulțumiri in randul celor care nu primeau acest beneficiu.

- In plina criza si cu taxe peste taxe, guvernanții vor sa creasca salariile bugetarilor chiar de luna aceasta cu pana la 50%. Masura va alimenta inflatia si va adanci si mai mult diferenta intre salariile de la stat si cele de la privat, explica specialistii. Guvernul insa nu vrea sa dea inapo, motivand…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege prin care cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor, indemnizatiilor de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017, de la…

- Proiectul de lege, adoptat marti de Camera Deputatilor, prevede creșteri salariale pentru angajații din Ministerele Culturii, Transporturilor, dar și pentru angajații care gestioneaza fonduri europene.