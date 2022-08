Guvernul majorează premiile sportivilor Performantele de exceptie obtinute de sportivii autohtoni in aceasta vara au sensibilizat autoritatile, care au decis sa umble la cuantumul premiilor financiare. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat majorarea cu 50% a premiilor sportivilor romani care au obtinut performante la competitiile internationale. Seful Executivului a precizat ca decizia va fi pusa in practica la urmatoarea sedinta de Guvern. Premierul a spus, in cadrul la ceremoniei de acordare a unor distinctii sportivilor romani care au obtinut performante la competitiile internationale, ca spera ca performanta sa ii inspire si pe guvernanti… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

