- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate va fi majorat cu 10 la suta, de la 900 de lei la 990 de lei, a anuntat marti premierul Viorica Dancila. Masura va fi adoptata in sedinta de Guvern, transmite News.ro . „Dorim ca pensionarii care au beneficiat de o…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Romania TV ca incepand cu data de 1 iulie 2018 a crescut cu 10 la suta valoarea punctului de pensie, motiv pentru care se impune reglementarea astfel incat sa nu mai fie afectat accesul pensionarilor la medicamentele compensate cu 90 la...

- Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsa cu 19 molecule inovative. Guvernul a extins lista medicamentelor compensate si gratuite de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala in sistemul public de sanatate, printr-o hotarare de guvern propusa de Ministerul Sanatatii,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a transmis ca Guvernul va extinde, pentru a doua oara in ultimele doua luni, lista de medicamente compensate si gratuite. „Chiar in sedinta care va avea loc astazi, Guvernul extinde pentru a doua oara in ultimele doua luni lista de medicamente compensate si gratuite.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca in sedinta de joi Guvernul va extinde, pentru a doua oara in ultimele doua luni, lista de medicamente compensate si gratuite. "Chiar in sedinta...

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatații, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat luni, 23 aprilie, cu managerii spitalelor pe tema salarizarii din sistemul de sanatate și a modalitații de aplicare a sporurilor.…