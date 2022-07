Opozitia din Franta a eliminat o prevedere esentiala din proiectul de lege sanitara propus de Guvern cu privire la masuri impotriva COVID-19, executivul suferind astfel prima infrangere in noua legislatura, transmit AFP și Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat miercuri, dar intr-o forma mult atenuata, in prima lectura. A fost primul proiect legislativ supus […] The post Guvernul Macron, prima infrangere in noul Parlament. Opoziția respinge reintroducerea pașaportului COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .