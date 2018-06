Guvernul lui Giuseppe Conte a obţinut votul de încredere Dupa ce a obtinut marti votul de incredere al Senatului, Conte l-a primit miercuri si pe cel al Camerei Deputatilor, unde majoritatea guvernamentala este mai confortabila - cu 350 de voturi la 236 si 35 de abtineri.



Noul sef al Guvernului, care sustinea cursuri de drept in urma cu mai putin de o saptamana, urmeaza sa efectueze prima vizita internationala la summitul G7, vineri si sambata, in Canada. ”Primul lucru pentru Italia va fi sa se faca cunoscuta, al doilea sa se faca respectata”, a declarat el pentru presa.



Necunoscut italienilor inainte sa fie ales de Miscarea Cinci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

