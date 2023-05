Criticii citați de The Guardian spun ca directorul executiv al Rai și doi populari moderatori, critici la adresa conservatorilor, au fost impinși sa plece, iar alte plecari importante sunt așteptate in viitor, pe fondul eforturilor coaliției de guvernare de a influența politica editoriala a televiziunii. Surse din cadrul televiziunii italiene de stat, Rai, au acuzat guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni ca dorește sa controleze instituția publica de presa și sa „ștearga urmele antifascismului italian”.Acuzațiile sunt formulate in contextul mai multor plecari ale unor nume de marca din televiziune.In…