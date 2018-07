Guvernul lucrează la un mecanism pentru o amnistie fiscală Guvernul lucreaza la un mecanism pentru o amnistie fiscala Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, ieri, la Bistrita, ca guvernul lucreaza la un mecanism prin care sa fie aplicata o amnistie fiscala. Decizia politica va fi luata în coalitie - a subliniat el. Oficialul guvernamental a precizat ca o astfel de masura este vazuta ca o posibilitate de a creste veniturile bugetare, dar si de a stimula economia. Ministerul Finantelor a reactivat o schema de ajutor de stat aprobata în 2014 pentru finantarea investitiilor de mare anvergura, în special… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

