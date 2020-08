Guvernul libanez se teme de o creştere a cazurilor de COVID-19 la Beirut Guvernul libanez se teme ca dezastrul declansat de exploziile de marti din portul din Beirut si urgenta sanitara pe care le-au provocat ar putea duce la o crestere a cazurilor de COVID-19 in capitala, informeaza joi EFE.



Ministrul sanatatii din Liban, Hamad Hassan, a declarat joi la postul de radio oficial ca se teme de ''o crestere a numarului de imbolnaviri in urmatoarele zile'' din cauza nevoii de a acorda prioritate tratarii celor peste 5.000 de raniti in urma exploziilor.



In plus, ministrul a anuntat ca au fost distruse echipamente de protectie

Sursa articol si foto: agerpres.ro

