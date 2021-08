Guvernul libanez a mărit preţul benzinei cu 66%, pentru a reduce penuria de carburanţi care blochează ţara Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat in vigoare imediat, masura luata in urma deciziei de sambata de a modifica cursul de schimb utilizat la stabilirea preturilor produselor petroliere, in incercarea de a reduce deficitul din piata. Criza de carburanti s-a agravat in aceasta luna, cand banca centrala a anuntat ca nu mai poate finanta importurile la cursuri de schimb puternic subventionate si ca va trece la folosirea cursului din piata libera. Guvernul, ingrijorat de impactul majorarii preturilor, a convenit cu banca centrala sa majoreze preturile, dar mai putin decat cursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

