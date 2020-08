Stiri pe aceeasi tema

- Toti membrii Guvernului Libanului au demisionat luni dupa-amiaza, anunta ministrul Sanatatii, Hamad Hassan, in contextul intensificarii presiunilor internationale dupa explozia de la Beirut, transmite Mediafax."Intregul Cabinet a demisionat", a declarat Hamad Hassan dupa sedinta de guvern…

- Cel putin 113 persoane au murit in urma exploziilor devastatoare de marti din portul Beirut si zeci au fost date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de ministrul sanatatii, Hamad Hassan. Puternicele deflagratii de marti seara s-au soldat si cu 4.000 de raniti. "Exista inca, cu siguranta,…

- Mai multe organizatii civice au organizat un mars de protest, in seara aceasta, dupa ce jurnalistii publicației independente Index.hu au demisionat in masa, din pricina presiunilor politice, scrie G4media. Sute de persoane s-au adunat vineri seara la sediul publicației independente Index.hu, in semn…

- Mii de persoane au protestat, sambata, fata de retinerea guvernatorului rus, acuzat ca a pus la cale uciderea unor oameni de afaceri, scrie The Moscow Times. Protestatarii au scandat: „Moscova, du-te!” „Serghei Furgal este alegerea noastra” „Putin este un hot”. Site-ul local de stiri DVHab.ru a descris…

- Protestatarii libanezi s-au adunat, sambata, in centrul Beirutului, pentru a-si manifesta nemultumirea fata de neputinta guvernului de a pune capat prabusirii economice a tarii si au avut loc confruntari cu sustinatorii miscarii siite Hezbollah, informeaza Agerpres.Protestele din Piata Martirilor au…