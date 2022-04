Guvernul le plătește dascălilor restanțe salariale din perioada 2017-2021. Pentru început , 5% Potrivit Executivului, diferențele de drepturi salariale vor fi acordate tuturor categoriilor de personal didactic și vor fi actualizate cu indicele de inflație.Sumele se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și se vor plati eșalonat, pe o perioada de 5 ani, de la data intrarii in vigoare a actului normativ, astfel:- 5% din valoarea diferențelor salariale in primul an calendaristic de la data intrarii in vigoare a prezentei OUG;- 10% din valoarea diferențelor salariale in al doilea an calendaristic de la data intrarii in vigoare a prezentei OUG;- 25% din valoarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Executivul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021, urmand ca acestea sa fie platite esalonat, pe o perioada de cinci ani.

