Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, luni, reprezentantilor autoritatilor locale sa sustina actiunile Guvernului pentru combaterea riscului de raspandire a noului coronavirus.Orban a transmis acest mesaj la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania.…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, luni, reprezentantilor autoritatilor locale sa sustina actiunile Guvernului pentru combaterea riscului de raspandire a noului coronavirus. Orban a transmis acest mesaj la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, miercuri, la prezentarea raportului Guvernului privind masurile din starea de urgenta, ca din partea Parlamentului au venit "multiple piedici si obstacole populiste", iar mare parte dintre actele normative adoptate de Executiv au fost "macelarite" in Legislativ,…

- Am parcurs planul de relansare al Guvernului și e destul de greu de identificat care ar fi valoarea sa adaugata, dincolo de cea electorala. Planul pare mai degraba un fel de recenzie incompleta de lucruri frumos de facut in Romania, cu care toata lumea e de acord. Este evident ca vrem cu toții sa avem…

- "Pentru examenele naționale s-au luat masuri foarte serioase de distanțare, unde se intra, unde se iese, cați stau in clase, distanța dintre ei. Sunt doar trei clase care merg acum la pregatire. La examenul in sine va fi o distanțare adecvata. Risc 0 nu exista. Mereu exista un risc, dar e…

- Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a propus Guvernului un numar de 73 de masuri pentru repornirea activitaților economice afectate de coronavirus. Acestea se refera la limitarea pierderilor suferite de comunitatea de afaceri și vor avea menirea de a reconsolida afacerile românești,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgența. In documentul care are 13 pagini sunt incluse masuri ce ar putea fi aplicate din 15 mai, ziua in care Romania iese din starea de urgența și…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si Asociatia Local American Working Group (LAWG) saluta deciziile importante si eforturile depuse de intreaga clasa politica pentru rezolvarea crizei medicamentelor…