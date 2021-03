Guvernul le achită restanțele, minerii continuă protestele. Renunță totuși la greva foamei Situația angajaților de la minele de uraniu din județul Suceava este departe de a fi rezolvata, deși guvernul a alocat peste 4 milioane de lei pentru a li se achita contravaloarea suplimentului alimentar antidot, restanta de un an. Salariații sunt nemulțumiți ca se dorește inchiderea exploatațiilor. Cei 130 de mineri care au intrat joi in greva foamei au renunțat la acest gest dupa ce a fost adoptata o Hotarare de Guvern ce le acopera integral restanțele. „Ajutoarele de urgența se acorda pentru acoperirea creanțelor reprezentand contravaloarea alimentației de protecție prevazuta de contractul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

