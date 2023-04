Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de ordonanța privind reducerile de cheltuieli in administrație, pregatit de Guvern, arata ce masuri ce vor fi luate in ministere, agenții, primarii pentru acoperirea gaurii la buget.

- Guvernul a adoptat, joi, in ședința, un proiect de hotarare privind acordarea unei masuri de sprijin de urgenta pentru producatorii agricoli din sectorul cereale, in valoare de 10 milioane de euro de la bugetul de stat, care se adauga la cele 10 milioane de euro care vor veni de la… Citește articolul…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi inghețate. Masura va fi in vigoare pana la finele lui 2023.Aceasta ordonanța de urgența ar urma sa fie adoptata in ședința Guvernului de luni, 24 aprilie. Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca noile masuri propuse in sectorul…

- Toate ministerele au transmis planurile de reducere a cheltuielilor bugetare, anunța purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El precizeaza ca la urmatoarea ședința de Guvern va fi analizat pachetul de reduceri solicitat de premierul Nicolae Ciuca.„Toate ministerele au transmis planurile…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Proiectul inaintat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prevede plafonarea tarifelor pentru sase luni. Ciuca anuntase inca de la inceputul sedintei de Guvern ca va conditiona aceasta plafonare de elaborarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 191 de voturi pentru, 66 impotriva si 12 abtineri, proiectul de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, in forma Guvernului.In aceasta forma este eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in…

- Vehicul fara stapan: Sesizarile privind masinile abandonate pe spatiul public vor putea fi facute si online Parlamentul a adoptat in aceasta saptamana propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, liderilor organizatiilor liberale, reuniti in sedinta la Vila Lac, ca partidul are mai multe procente in sondaje decat in momentul in care el a preluat conducerea, Guvernul a fost performant, iar rotatia guvernamentala se va face ca in…