„Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. Ministerul Finanțelor a anunțat anterior ca va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piața interna in acest an, similar cu nivelul propus pentru 2017, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrase de pe piețele externe, in creștere comparativ cu 2017, potrivit…